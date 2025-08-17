Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax moet genoegen nemen met punt op bezoek bij Go Ahead Eagles

Max
bron: Ajax1
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © BSR Agency

Ajax kwam zondagmiddag niet verder dan een gelijkspel bij Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Deventer eindigde in 2-2. 

Ajax kende een droomstart in de Adelaarshorst. Binnen vijf minuten zette Mr. 1-0 Davy Klaassen de Amsterdammers al op voorsprong. Het was een vermakelijke wedstrijd waarin de thuisploeg halverwege de eerste helft verdiend op gelijke hoogte kwam. Vlak voor rust maakte Evert Linthorst zelfs de 2-1 voor Go Ahead Eagles, maar een kopbal van Youri Baas trok de stand razendsnel weer gelijk.

Na rust was Ajax de betere ploeg, maar slaagde het er niet in om dat overwicht om te zetten in doelpunten. Steven Berghuis leek te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Ook Eagles deed in de slotfase nog een gooi op de winst, maar uiteindelijk moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt.

Zo staan de Amsterdammers nog twee wedstrijden op vier punten. Go Ahead Eagles speelt voor de tweede keer gelijk. 

Go Ahead Eagles 2-2 Ajax

3' Klaassen 0-1
20' Meulensteen 1-1
44' Linthorst 2-1
45+3' Baas 2-2

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James (80' Adelgaard), Meulensteen (66' Rahmouni), Linthorst, Margaret (80' Sivertsen), Breum (66' Smit), Suray, Edvardsen

Opstelling Ajax: Jaros, Wijndal, Baas, Itakura (77' Regeer), Gaaei (69' Rosa), Taylor, Mokio (46' Gloukh), Klaassen (69' Fitz-Jim), Moro (46' Edvardsen), Weghorst, Berghuis

Gerelateerd:
Kees Kwakman

Kwakman verwacht versterkingen bij Ajax: "Hebben ze echt nodig"

0
Anass Salah-Eddine

'Anass Salah-Eddine mag alweer vertrekken; Spaanse interesse'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd