Ajax moet genoegen nemen met punt op bezoek bij Go Ahead Eagles

Ajax kwam zondagmiddag niet verder dan een gelijkspel bij Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Deventer eindigde in 2-2.

Ajax kende een droomstart in de Adelaarshorst. Binnen vijf minuten zette Mr. 1-0 Davy Klaassen de Amsterdammers al op voorsprong. Het was een vermakelijke wedstrijd waarin de thuisploeg halverwege de eerste helft verdiend op gelijke hoogte kwam. Vlak voor rust maakte Evert Linthorst zelfs de 2-1 voor Go Ahead Eagles, maar een kopbal van Youri Baas trok de stand razendsnel weer gelijk.

Na rust was Ajax de betere ploeg, maar slaagde het er niet in om dat overwicht om te zetten in doelpunten. Steven Berghuis leek te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Ook Eagles deed in de slotfase nog een gooi op de winst, maar uiteindelijk moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt.

Zo staan de Amsterdammers nog twee wedstrijden op vier punten. Go Ahead Eagles speelt voor de tweede keer gelijk.

Go Ahead Eagles 2-2 Ajax

3' Klaassen 0-1

20' Meulensteen 1-1

44' Linthorst 2-1

45+3' Baas 2-2

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James (80' Adelgaard), Meulensteen (66' Rahmouni), Linthorst, Margaret (80' Sivertsen), Breum (66' Smit), Suray, Edvardsen

Opstelling Ajax: Jaros, Wijndal, Baas, Itakura (77' Regeer), Gaaei (69' Rosa), Taylor, Mokio (46' Gloukh), Klaassen (69' Fitz-Jim), Moro (46' Edvardsen), Weghorst, Berghuis