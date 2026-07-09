Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax moet gigantisch gaan betalen voor spelers van buiten EU

Arthur
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Eredivisieclubs die zich op de transfermarkt richten op spelers van buiten de Europese Unie krijgen te maken met strenge regelgeving. Voor deze spelers gelden namelijk andere voorwaarden dan voor voetballers uit Nederland of de EU. De Nederlandse overheid stelt als uitgangspunt dat werkgevers hun personeel uit Nederland of de Europese Unie halen. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een werknemer van buiten de EU worden aangetrokken. Voor betaaldvoetbalclubs zijn daarvoor specifieke afspraken gemaakt.

Om in aanmerking te komen, moet een speler allereerst aan sportieve eisen voldoen. Zo moet hij afkomstig zijn uit een land dat in de FIFA-top 40 staat of aantoonbaar international of jeugdinternational zijn. Daarnaast geldt een salarisgrens. Niet-EU-spelers moeten minimaal een bepaald percentage van het gemiddelde Eredivisie-salaris verdienen. Voor spelers jonger dan 21 jaar ligt dat op 75 procent, terwijl spelers van 21 jaar en ouder minimaal 150 procent van dat gemiddelde moeten ontvangen, zo meldt Voetbal International.

Deze bedragen worden jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld op basis van het meest recent afgeronde Eredivisie-seizoen. Voor het seizoen 2026-2027, berekend aan de hand van het seizoen 2025-2026, betekent dat een minimumsalaris van ongeveer 315.000 euro per jaar voor spelers onder de 21 jaar en circa 630.000 euro voor spelers van 21 jaar en ouder.

Een werkvergunning voor een speler van buiten de EU is in principe drie jaar geldig. Dat kan voor clubs financieel aantrekkelijk uitpakken. Wanneer een club bijvoorbeeld een 20-jarige speler contracteert, mag die gedurende de looptijd van de werkvergunning onder het lagere salaristarief blijven vallen. Legt een Eredivisieclub een speler vast vlak voordat hij 21 wordt, dan kan hij tot zijn 24e onder het lagere minimumsalaris van 315.000 euro blijven spelen.

Toch schuilt daarin ook een risico. Als een niet-EU-speler tijdens die periode wordt verhuurd en daarna terugkeert, moet een nieuwe werkvergunning worden aangevraagd. Is de speler op dat moment 21 jaar of ouder, dan geldt direct het hogere salariscriterium. Dat kan de loonkosten voor een club aanzienlijk verhogen.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

0
Daley Blind met een grote glimlach

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws