Ajax moet gigantisch gaan betalen voor spelers van buiten EU

Eredivisieclubs die zich op de transfermarkt richten op spelers van buiten de Europese Unie krijgen te maken met strenge regelgeving. Voor deze spelers gelden namelijk andere voorwaarden dan voor voetballers uit Nederland of de EU. De Nederlandse overheid stelt als uitgangspunt dat werkgevers hun personeel uit Nederland of de Europese Unie halen. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag een werknemer van buiten de EU worden aangetrokken. Voor betaaldvoetbalclubs zijn daarvoor specifieke afspraken gemaakt.

Om in aanmerking te komen, moet een speler allereerst aan sportieve eisen voldoen. Zo moet hij afkomstig zijn uit een land dat in de FIFA-top 40 staat of aantoonbaar international of jeugdinternational zijn. Daarnaast geldt een salarisgrens. Niet-EU-spelers moeten minimaal een bepaald percentage van het gemiddelde Eredivisie-salaris verdienen. Voor spelers jonger dan 21 jaar ligt dat op 75 procent, terwijl spelers van 21 jaar en ouder minimaal 150 procent van dat gemiddelde moeten ontvangen, zo meldt Voetbal International.

Deze bedragen worden jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld op basis van het meest recent afgeronde Eredivisie-seizoen. Voor het seizoen 2026-2027, berekend aan de hand van het seizoen 2025-2026, betekent dat een minimumsalaris van ongeveer 315.000 euro per jaar voor spelers onder de 21 jaar en circa 630.000 euro voor spelers van 21 jaar en ouder.