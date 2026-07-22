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'Ajax moet het zonder verdediger stellen tegen FK Vojvodina'

Gijs Kila
bron: ESPN
Dies Janse tegen Panathinaikos
Dies Janse tegen Panathinaikos Foto: © Pro Shots

Dies Janse ontbreekt donderdag in de selectie van Ajax voor het uitduel met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League, zo schrijft ESPN. De verdediger is nog niet hersteld van zijn blessure en reist daardoor niet mee naar Servië.

Janse verscheen woensdagochtend niet op het trainingsveld en is niet op tijd fit voor de eerste ontmoeting van het tweeluik. De verdediger, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor FC Groningen, staat al langere tijd aan de kant.

Voor Jorthy Mokio en Youri Baas is er beter nieuws. Het duo ontbrak nog in de wedstrijdselectie voor het oefenduel met Olympiakos, maar trainde in aanloop naar de Europese ontmoeting weer volledig met de groep mee. Beide verdedigers lijken daardoor inzetbaar voor trainer Míchel.

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