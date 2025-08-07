Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax moet hopen op degradant Ipswich Town voor 10 miljoen euro'

Amber
bron: De Telegraaf
Chuba Akpom
Chuba Akpom Foto: © BSR Agency

Ajax ziet Chuba Akpom komend seizoen in het shirt van Ipswich Town spelen. De Engelse club staat op het punt om de spits te huren, meldt De Telegraaf donderdag. Beide partijen zijn nagenoeg rond over de voorwaarden van de deal.

Ipswich betaalt geen huursom, maar neemt wel zestig procent van Akpoms salaris voor zijn rekening. Daarmee bespaart Ajax naar verluidt zo’n drie miljoen euro bruto. De Amsterdammers hopen dat Ipswich sportief weet te presteren: bij promotie naar de Premier League is de club verplicht acht miljoen euro te betalen aan Ajax.

Daarbovenop ligt er nog eens twee miljoen euro in het verschiet als Ipswich zich het seizoen ná promotie weet te handhaven op het hoogste niveau. Dat zou de totale transfersom op tien miljoen kunnen brengen, te incasseren in het voorjaar van 2027.

Hoewel Ajax liever direct had verkocht, gaf Akpom zelf de voorkeur aan het project van Ipswich Town. De 29-jarige spits wees daarmee Birmingham City af, ondanks vergevorderde gesprekken. Een laatste poging van Birmingham om Akpom alsnog te strikken met een definitieve overstap, mocht niet baten.

De deal is zo goed als rond: de medische keuring is al achter de rug en een officiële bevestiging wordt snel verwacht. Akpom kwam in 2023 over van Middlesbrough voor ruim twaalf miljoen euro en tekende een vijfjarig contract in Amsterdam. In 68 wedstrijden scoorde hij 23 keer en gaf hij vier assists.

