Ajax moet in extremis goal slikken en speelt gelijk tegen FC Twente

Ajax heeft op zondagmiddag de topper gespeeld op bezoek bij FC Twente. De Amsterdammers kwamen al heel vroeg op voorsprong en wisten deze in het tweede bedrijf zelfs te verdubbelen. FC Twente maakte al snel de aansluitingstreffer. In extremis ging het nog mis voor Ajax, dat een treffer moest een slikken vanaf de penaltystip: 2-2.

Ondanks veel vlugge combinaties van de Tukkers en een grote hoeveelheid loopvermogen, weet de club uit Enschede amper grote kansen te creëren. Rots is dichtbij uit een kopbal, maar Ter Stegen keert. Vlak voor rust is het de Noor Orjasaeter die bijna scoort, maar zijn inzet belandt uit de rebound op de paal.

Ajax kent een heuse bliksemstart, want na een uitstekende voorzet van Gloukh weet Tolu Adelgaard en Nijstad te kloppen en kopt de spits uitstekend binnen. Hierna laten de Amsterdammers het initiatief aan FC Twente, dat met veel energie op zoek gaat naar de gelijkmaker.

In de tweede helft laat FC Twente haar intenties eens te meer gelden. Weidmann is direct dicht bij een goal, waarna er ook kansen volgens voor Rots en Weghorst. Ajax zakt, dat in minuut 60 al sinds de twintigste minuut geen kans meer heeft gehad, verder en verder terug.

Het is echter Ajax dat scoort. Bounida kan zo doorlopen en haalt vanaf twintig meter uit. Ondanks dat het schot houdbaar lijkt, tast Twente-doelman Drommel mis: 0-2. Lang kan Ajax niet genieten van de ruime voorsprong, want een paar minuten hierna is het FC Twente dat scoort uit een corner. De ongelukkige Janse krijgt de bal op zijn achterhoofd en brengt de spanning daarmee terug in het duel.

Een kwartier voor tijd lijkt FC Twente via Zerrouki, die Amrabat de bal ontfutselt, onderweg naar de 2-2. Op het moment dat hij uit kan halen echter fluit Joey Kooij voor een overtreding aan de andere kant, waar VAR Higler een minuut ervoor een mogelijk penaltymoment heeft gezien. Na interventie besluit Kooij geen penalty te geven, waardoor Ajax goed wegkomt.

De Tukkers komen later in het duel nog een keer dichtbij via de ingevallen Vennegoor of Hesselink, maar hij komt een teenlengte te kort om de bal in te tikken. Diep in blessuretijd krijgt FC Twente nog een penalty. Na wederom ingrijpen van Higler gaat de bal op de stip nadat Rosa aan het shirt van Zerrouki trekt.

Weghorst gaat achter de bal staan en schiet feilloos raak. Hier blijft het bij, waardoor beide ploegen genoegen moeten nemen met een punt.