Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax moet Meerdink halen': "Denk dat je daar beter van wordt"

Niek
Mexx Meerdink kijkt rond in Alkmaar
Mexx Meerdink kijkt rond in Alkmaar Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey mag zich in de belangstelling verheugen van Stade Rennes, want maandagavond kwam naar buiten dat de Franse club een bod heeft uitgebracht op de spits van Ajax. Valentien Driessen gaf bij Vandaag Inside een duidelijk advies aan technisch directeur Alex Kroes. 

"Gelijk doen natuurlijk, ja", sprak de verslaggever van de Telegraaf. "Hij is al wel tweede keuze, want ze wilden eerst Meerdink van AZ. Als Ajax Brobbey verkoopt en dan Meerdink van AZ kan ophalen... Ik denk dat je daar wel beter van wordt. Meerdink maakt er ongetwijfeld meer dan twee in één seizoen", aldus Driessen.

Ook Johan Derksen denkt dat Ajax afscheid moet nemen van de aanvaller. "Je moet ook een keer genoegen nemen met een bedrag voor Brobbey, want hij gaat het nooit maken bij Ajax", voorspelt hij. Stade Rennes zou circa 20 miljoen euro over hebben voor Brobbey, maar Ajax wil waarschijnlijk (veel) meer ontvangen. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech weer in de Eredivisie? "Dat zou toch prachtig zijn"

0
Alex Pastoor in Alkmaar

Alex Pastoor heeft transfertip voor Ajax: "Ze moeten hem ophalen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd