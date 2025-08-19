'Ajax moet Meerdink halen': "Denk dat je daar beter van wordt"

Brian Brobbey mag zich in de belangstelling verheugen van Stade Rennes, want maandagavond kwam naar buiten dat de Franse club een bod heeft uitgebracht op de spits van Ajax. Valentien Driessen gaf bij Vandaag Inside een duidelijk advies aan technisch directeur Alex Kroes.

"Gelijk doen natuurlijk, ja", sprak de verslaggever van de Telegraaf. "Hij is al wel tweede keuze, want ze wilden eerst Meerdink van AZ. Als Ajax Brobbey verkoopt en dan Meerdink van AZ kan ophalen... Ik denk dat je daar wel beter van wordt. Meerdink maakt er ongetwijfeld meer dan twee in één seizoen", aldus Driessen.

Ook Johan Derksen denkt dat Ajax afscheid moet nemen van de aanvaller. "Je moet ook een keer genoegen nemen met een bedrag voor Brobbey, want hij gaat het nooit maken bij Ajax", voorspelt hij. Stade Rennes zou circa 20 miljoen euro over hebben voor Brobbey, maar Ajax wil waarschijnlijk (veel) meer ontvangen.