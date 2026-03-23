Ajax moet middenvelder missen tegen FC Twente na vijfde gele kaart

Ajax komt volgende week niet in actie vanwege de interlandperiode. Na die periode nemen de Amsterdammers het in eigen huis op tegen FC Twente.

Op zaterdag 4 april om 21.00 uur staat het duel in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Ajax moet het in ieder geval doen zonder Rayane Bounida.

De aanvallende middenvelder kreeg in De Klassieker tegen Feyenoord een gele kaart en is daardoor geschorst voor het duel met FC Twente. De 20-jarige Ajacied pakte zijn kaart in de 79ste minuut, kort na zijn invalbeurt. Daarmee komt hij op vijf gele kaarten en mist hij de komende wedstrijd.