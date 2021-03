Geschreven door Jessica Westdijk 05 mrt 2021 om 10:03

Ajax heeft al een tijdje interesse in Kamaldeen Sulemana, aanvaller van FC Nordsjaelland. In januari kwam hij in beeld als opvolger van Quincy Promes, maar toen besloot Ajax Oussama Idrissi te huren.

Toch zouden de Amsterdammers in de zomer wel een poging willen wagen voor de 19-jarige Ghanees. Daarbij is in ieder geval duidelijk dat ook Sulemana geen koopje zal worden. Jan Laursen, voorzitter van Nordsjaelland vertelt op Eurosport dat de club deze winter al een mooi bod kreeg: “We hadden een recordtransfer kunnen afronden. Maar zelf maakte hij al snel duidelijk dat een transfer onbespreekbaar was, omdat hij nog veel te leren heeft bij onze club. Het zegt veel over zijn karakter.” De grootste uitgaande transfer in de geschiedenis van Nordsjaelland was die van Emre Mor, 5 jaar geleden. Hij vertrok toen voor 9,75 miljoen euro naar Borussia Dortmund.

Het bekent dat Sulemana zeker niet voor minder dan 10 miljoen euro weg zal gaan en waarschijnlijk nog wel een bedrag ruim daar boven. De Ghanees is bezig aan zijn tweede seizoen in Denemarken. In 32 duels maakte hij tot nu toe 8 goals en gaf hij 5 assists.