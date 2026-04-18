Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'

Ajax staat momenteel op de vijfde plek in de Eredivisie, wat aan het einde van de rit deelname aan de Europese play-offs zou betekenen. De Amsterdammers kunnen dan geen gebruikmaken van de Johan Cruijff Arena.

Ajax had aan het begin van het seizoen geen rekening gehouden met play-offduels en liet Britse popster Harry Styles rond die tijd optreden in het stadion. Mocht het toch zover komen, dan zal Ajax dus op zoek moeten naar een nieuw stadion.

De club is op zoek naar een mogelijke uitwijklocatie, zo weet het Algemeen Dagblad. De stadions van Heracles Almelo en FC Volendam worden naar verluidt als opties gezien. Richard Korteland, burgemeester van Almelo, liet al weten dat de Amsterdammers bij hem hebben aangeklopt.

De halve finales van de Europese play-offs worden gespeeld op donderdag 21 mei en de finale is op zondag 24 mei.