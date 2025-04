Ajax moet nu wel kampioen worden: "Anders ben je terecht tweede"

Ajax staat momenteel eerste in de Eredivisie, met negen punten voorsprong op PSV. Maar de Eindhovenaren hebben wel een wedstrijd minder gespeeld, en nemen het donderdag in De Grolsch Veste op tegen FC Twente. Valentijn Driessen verwacht niet dat Ajax de titel nog weg gaat geven.

"Nee, die gaan dit nooit meer weggeven. Kijk naar het programma dat ze nog hebben", begint de voetbaljournalist bij De Telegraaf. "Ze hebben nog drie thuiswedstrijden. Volgens mij moeten ze alleen nog naar FC Groningen." Ajax neemt het thuis ook nog op tegen FC Twente. Driessen "Ja, dan wordt er gezegd: 'FC Twente'. Ja, wat FC Twente? Die staan niet voor niks waar ze nu staan. Die hebben ook al heel veel wedstrijden op rij niet meer gewonnen."

Ajax-watcher Mike Verweij haakt in: "Het is ook de laatste wedstrijd van het seizoen, die tegen FC Twente. Dat is ook een voordeel. FC Twente gaat dan de play-offs in, dus alle spelers met halve blessures en spelers die op scherp staan worden allemaal aan de kant gehouden."

"Normaal gesproken wint Ajax thuis van dit FC Twente. Kijk, als je in drie thuiswedstrijden niet in staat bent om zeven punten bij elkaar te voetballen... Je hebt FC Groningen-uit nog als vangnet. Als dat niet lukt, dan wordt je ook verdiend tweede. Dan ben je terecht geen kampioen", aldus Mike Verweij.