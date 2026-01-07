Ajax moet presentatie van Jordi Cruijff (51) voorlopig uitstellen

Jordi Cruijff wordt voorlopig nog niet officieel gepresenteerd bij Ajax, zo schrijft het Algemeen Dagblad . De club uit Amsterdam en Cruijff hebben al een akkoord, maar Cruijff is nog altijd in Spanje.

De winterse chaos in Nederland zorgt ervoor dat Cruijff momenteel niet naar Nederland af kan reizen. De club hoopt de komende week de deal alsnog af te ronden. Mocht dat niet lukken, dan wil de club Cruijff op afstand gaan presenteren.

De kersvers technisch directeur treedt vanaf februari aan bij Ajax. Contracten mag hij nog niet tekenen, tot hij tekenbevoegd is. "Daarvoor heeft Cruijff de status van statutair directeur nodig. Die verwerft hij als hij in een aandeelhoudersvergadering officieel wordt benoemd door de RvC. Die zogeheten Bava moet zes weken van tevoren worden uitgeschreven. Dat is nog niet gebeurd", besluit de krant.