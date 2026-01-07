HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax moet presentatie van Jordi Cruijff (51) voorlopig uitstellen

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff bij Ajax
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff wordt voorlopig nog niet officieel gepresenteerd bij Ajax, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De club uit Amsterdam en Cruijff hebben al een akkoord, maar Cruijff is nog altijd in Spanje. 

De winterse chaos in Nederland zorgt ervoor dat Cruijff momenteel niet naar Nederland af kan reizen. De club hoopt de komende week de deal alsnog af te ronden. Mocht dat niet lukken, dan wil de club Cruijff op afstand gaan presenteren. 

De kersvers technisch directeur treedt vanaf februari aan bij Ajax. Contracten mag hij nog niet tekenen, tot hij tekenbevoegd is. "Daarvoor heeft Cruijff de status van statutair directeur nodig. Die verwerft hij als hij in een aandeelhoudersvergadering officieel wordt benoemd door de RvC. Die zogeheten Bava moet zes weken van tevoren worden uitgeschreven. Dat is nog niet gebeurd", besluit de krant.

Kenneth Taylor toont met ploeggenoten van Ajax een shirt voor Paddy

BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'

Sneeuw in De Galgenwaard

KNVB hakt knoop door: streep door 6 wedstrijden in Nederland

Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
