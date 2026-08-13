'Ajax moet streep zetten door komst van gewilde versterking'

De naam van Lutsharel Geertruida werd al genoemd. "De club ziet in hem een multi-inzetbare speler die als rechtsback, centraal achterin en zelfs ook als nummer zes uit de voeten kan, al ziet Ajax voor die positie liever een specialist komen", aldus Tim van Duijn op de website van Voetbal International.

Een van de specialisten die Ajax de afgelopen tijd op het oog had was Edson Álvarez. Hij werd al weken in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar Van Duijn meldt dat die transfer van de baan is. "Hoewel de Mexicaan nog altijd gewaardeerd wordt in Amsterdam, is hij geen optie", klinkt het. Álvarez groeide tussen 2019 en 2023 uit tot een publiekslieveling bij Ajax.