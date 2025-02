'Ajax moet twee middenvelders missen tegen Union Sint-Gillis'

Een hard gelag voor Ajax in aanloop naar de eerste ontmoeting met Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Trainer Francesco Farioli kan donderdag namelijk geen beroep doen op twee middenvelders, zo weet Voetbal International woensdag te melden.

Jordan Henderson is niet fit genoeg om mee af te reizen naar België. Waar aanvoerder Henderson precies last van heeft, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of hij tegen Heracles Almelo (zondag) wél kan spelen.

Ook Branco van den Boomen ontbreekt. De spoeling op het middenveld is daardoor nóg dunner geworden. Eerder viel Youri Regeer al geblesseerd uit, en liet Ajax zowel Sivert Manssverk (verhuur) en Benjamin Tahirovic (verkoop) vertrekken.