Ajax moet van fans shoppen bij AZ: "Die moet Kroes meteen halen"

"De hele linie, van achter tot voren, echt waar", antwoordt de Ajax-supporter op de vraag wat voor versterking Alex Kroes moet halen. "De zes en de tien, en die jonge Kees Smit komt heel goed uit op het EK. Die zou ik meteen halen, maakt niet uit wat hij kost. Goes is een beuker van een gozer, heerlijk irritant, die moet je nodig hebben."

"Misschien die Turkse spits, daar heb ik ook beelden van gezien, zag er goed uit. Dan heb je Raul Moro van links of rechts, en zo moet je bouwen met een beetje jeugdspelers. Mexx Meerdink hoeft niet, ik ben er geen voorstander van, nooit geweest", vervolgt hij.

De tweede Ajax-supporter stelt: "Ik denk op rechtshalf. Dat het middenveld iets sterker is met Kenneth Taylor. Kroes haalt die Smit."

De derde supporter is duidelijk: "De hele as wel. De spits zeker wel, ja", vertelt hij. "Die spits van Go Ahead Eagles vind ik ook wel wat", doelt de supporter op Victor Edvardsen. "Die geeft wel gas en die beukt er wel in, daar hou ik wel van. Op de spitspositie moet zeker iemand bij."