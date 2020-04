Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2020 om 11:04

Ajax moet voor 15 mei besluiten of het de optie tot koop in het contract van Bruno Varela wil lichten, zo meldt De Telegraaf.

De doelman werd begin 2019 voor het eerst gehuurd van Benfica en Ajax besloot vervolgens om hem ook heel het seizoen 2019-2020 te huren. In totaal stond hij 3 keer onder de lat in Ajax 1: tegen FC Groningen in de competitie, tegen Spakenburg in de beker en in het uitduel bij Getafe in de Europa League.

Ajax heeft het contract met Varela formeel opgezegd, een vereiste voor 1 april. De mogelijkheid om hem definitief over te nemen van Benfica blijft echter staan. De Portugezen zouden voor 15 mei duidelijkheid willen hebben. Varela zou € 5 miljoen moeten kosten.