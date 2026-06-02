'Ajax moet vrezen: PSV mengt zich in strijd om NEC-uitblinker'

PSV wil een (nieuwe) poging wagen om Kodai Sano los te weken bij NEC. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad dinsdagmiddag.

Ajax werd afgelopen winter ook al gelinkt aan Sano, maar toen bleek de middenvelder van NEC niet haalbaar. De Japanner kende een iets mindere tweede seizoenshelft, dus hopen de Eindhovenaren dat de gortige vraagprijs van NEC wat gezakt is. Sano ligt nog tot medio 2028 vast in Nijmegen.

De interesse in Sano staat los van het nieuws over Ismael Saibari. Dinsdag werd bekend dat Bayern München nadrukkelijk bezig is met de komst van de sterkhouder van PSV, die komende zomer ook met Marokko actief is op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.