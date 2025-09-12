'Ajax moet vrezen: topclubs azen op 'kruising van Rice en Kanté'

Jorthy Mokio staat nadrukkelijk op de radar van enkele van de grootste clubs in Europa. Volgens het Britse TEAMtalk zouden onder meer Liverpool en Manchester United strijden om de handtekening van het zeventienjarige Ajax-talent, terwijl ook Chelsea hem intensief scout.

Naast deze clubs worden ook Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur, Real Madrid en FC Barcelona genoemd. Vooral Chelsea zou de Belg al uitvoerig hebben geanalyseerd en ziet in hem een toekomstige steunpilaar voor het middenveld.

Mokio koos in 2024 nog voor Ajax, ondanks interesse van Barça en Bayern München, en kwam sindsdien tot 21 duels in het eerste elftal (twee goals). Dit seizoen staat hij op twee invalbeurten in de Eredivisie.

Volgens TEAMtalk vergelijken scouts hem met Declan Rice en N’Golo Kanté: "Hij combineert de dynamische loopacties van Rice met Kanté’s uitzonderlijke vermogen om ballen te heroveren en zich te positioneren in de omschakeling."