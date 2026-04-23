Ajax moet vrezen voor Feyenoord: "Anderhalf miljoen euro schade"
Ajax heeft dit seizoen nog het nodige te winnen in de Eredivisie, maar de Amsterdammers kunnen ook veel verliezen. De ploeg van trainer Óscar García staat momenteel vijfde op de ranglijst, terwijl aartsrivaal Feyenoord tweede staat. Mocht de stand zo blijven, dan wordt Ajax opnieuw ook financieel geraakt.
"Door de lage klassering zet Ajax ook de tweede plaats op het spel in het klassement dat bepalend is voor de tv-inkomsten", schrijft Tom Knipping in Voetbal International. "Ajax voerde vele jaren de lijst aan. In 2024 kwam PSV langszij. De Eindhovenaren pakten de titel en profiteerden optimaal, omdat Ajax slechts vijfde werd."
De ranglijst voor de tv-inkomsten gaat over de prestaties in de laatste tien jaar, waarbij het laatste seizoen het zwaarst weegt. "Nu staat Ajax opnieuw vijfde. Blijkt de achterstand op Feyenoord ook na de laatste speelronde drie posities te zijn, dan heeft Feyenoord meer tv-punten en zakken de Amsterdammers een plaats", weet Knipping.
Ajax zou dan achter PSV en Feyenoord derde worden. "Concreet komt dat neer op anderhalf miljoen euro schade. In totaal zit volgend seizoen 117,8 miljoen in de tv-pot", aldus Knipping. Koploper PSV krijgt daarvan 14,73 miljoen euro. Voor de nummer twee ligt er 13,22 miljoen euro klaar, terwijl de nummer drie 11,7 miljoen euro krijgt.
