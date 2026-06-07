Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'

Thomas
bron: La Nazione
Lovro Majer
Lovro Majer Foto: © BSR Agency

De toekomst van Lovro Majer lijkt deze zomer buiten Duitsland te liggen. De Kroatische middenvelder staat al enige tijd op de radar van meerdere clubs en volgens Italiaanse media heeft zich nu ook Fiorentina gemeld in de strijd om zijn handtekening. Eerder werden Ajax en RB Leipzig al genoemd als geïnteresseerde partijen.

Volgens La Nazione heeft Fiorentina inmiddels informatie ingewonnen over Majer. De 28-jarige Kroaat speelt momenteel voor VfL Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Door zijn status als een van de grootverdieners binnen de selectie zou een vertrek voor zowel speler als club een logische uitkomst kunnen zijn. Zijn contract in Duitsland loopt nog door tot medio 2028.

Bij Fiorentina is men ondertussen druk bezig met het versterken van de selectie. De club kende een teleurstellend seizoen in de Serie A en wist zich pas in de slotfase van de competitie definitief veilig te spelen. De Italianen willen een nieuwe strijd tegen degradatie voorkomen en zouden daarom bereid zijn om te investeren in ervaren krachten.

Toch lijkt de concurrentie stevig. La Nazione meldt dat ook Como en Napoli belangstelling hebben voor Majer. Sterker nog, die clubs zouden momenteel concreter zijn in hun pogingen om de Kroatische international binnen te halen. In Kroatische media werd eerder al geschreven over interesse van Ajax en RB Leipzig, waardoor een drukke transfersoap rond de middenvelder in de maak lijkt.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Sean Steur, Davy Klaassen en Don-Angelo Konadu

L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld

0
Brian Brobbey

Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Mike Verweij

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

0
Ruud Gullit

Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"

0
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

L'Équipe zet twee Ajax-spelers in top 30 grootste talenten ter wereld

'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'

Brobbey in basis op WK? "Ik zou hem naast Donyell Malen zetten"

Weghorst wissel zorgt voor onbegrip: "Dat vond ik opmerkelijk"

Taylor doet opvallende oefening in bed: "Heb het van hem geleerd"

'Ceballos onderweg naar Ajax na goede gesprekken met Míchel'

Vrouw Lang spreekt zich uit: "Iedereen heeft een mening over hem"

Dieperink terug na commotie: "Kans dat je wordt uitgescholden"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws