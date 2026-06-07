'Ajax moet vrezen voor Italiaanse concurrentie in strijd om target'

De toekomst van Lovro Majer lijkt deze zomer buiten Duitsland te liggen. De Kroatische middenvelder staat al enige tijd op de radar van meerdere clubs en volgens Italiaanse media heeft zich nu ook Fiorentina gemeld in de strijd om zijn handtekening. Eerder werden Ajax en RB Leipzig al genoemd als geïnteresseerde partijen.

Volgens La Nazione heeft Fiorentina inmiddels informatie ingewonnen over Majer. De 28-jarige Kroaat speelt momenteel voor VfL Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Door zijn status als een van de grootverdieners binnen de selectie zou een vertrek voor zowel speler als club een logische uitkomst kunnen zijn. Zijn contract in Duitsland loopt nog door tot medio 2028.

Bij Fiorentina is men ondertussen druk bezig met het versterken van de selectie. De club kende een teleurstellend seizoen in de Serie A en wist zich pas in de slotfase van de competitie definitief veilig te spelen. De Italianen willen een nieuwe strijd tegen degradatie voorkomen en zouden daarom bereid zijn om te investeren in ervaren krachten.