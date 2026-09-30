Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"

Max
bron: Tipsbladet
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

De bondscoach van Denemarken had weinig positieve woorden over de blessure van Kasper Dolberg. De spits van Ajax keerde al vroeg in de interlandperiode terug naar Amsterdam. 

Dolberg mocht zich eindelijk weer melden bij de nationale ploeg, maar de reis bleek echter van korte duur. Vanwege een knieblessure moest de aanvaller razendsnel weer terug naar Ajax. 

Bondscoach Brian Riemer gaf deze week een weinig hoopvol signaal af. "Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig", wordt hij geciteerd door Tipsbladet. "Sinds we maandag zijn aangekomen, hebben we alweer vijf spelers naar huis moeten sturen. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit." Daarmee doelt hij op Dolberg.

Volgens Tipsbladet moeten de woorden van de bondscoach niet letterlijk genomen worden, maar geeft het wel een verontrustend signaal af over de situatie van Dolberg. Ajax kon het Deense medium geen update geven. "We hebben niets toe te voegen over de knie van Kasper. Zodra hij – en wij – informatie over zijn blessure willen delen, zullen we dat via onze website doen."

Gerelateerd:
Yves Bissouma

Ajax-nieuweling roept vragen op: "Een eeuwige wat-als-speler"

0
Rafael van der Vaart en Wim Kieft

Van der Vaart nooit gevraagd voor rol Ajax: "Komt misschien daardoor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"

Ajax-nieuweling roept vragen op: "Een eeuwige wat-als-speler"

Van der Vaart nooit gevraagd voor rol Ajax: "Komt misschien daardoor"

Alderweireld 'te grote ladykiller': "Gaat dan gewoon te ver"

Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

Driessen haalt oud-Ajacied door de mangel: "Een wanprestatie"

Van der Vaart lyrisch over aankoop: "Hij past perfect bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws