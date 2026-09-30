Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"

De bondscoach van Denemarken had weinig positieve woorden over de blessure van Kasper Dolberg. De spits van Ajax keerde al vroeg in de interlandperiode terug naar Amsterdam.

Dolberg mocht zich eindelijk weer melden bij de nationale ploeg, maar de reis bleek echter van korte duur. Vanwege een knieblessure moest de aanvaller razendsnel weer terug naar Ajax. Bondscoach Brian Riemer gaf deze week een weinig hoopvol signaal af. "Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig", wordt hij geciteerd door Tipsbladet. "Sinds we maandag zijn aangekomen, hebben we alweer vijf spelers naar huis moeten sturen. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit." Daarmee doelt hij op Dolberg.