Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"
De bondscoach van Denemarken had weinig positieve woorden over de blessure van Kasper Dolberg. De spits van Ajax keerde al vroeg in de interlandperiode terug naar Amsterdam.
Dolberg mocht zich eindelijk weer melden bij de nationale ploeg, maar de reis bleek echter van korte duur. Vanwege een knieblessure moest de aanvaller razendsnel weer terug naar Ajax.
Bondscoach Brian Riemer gaf deze week een weinig hoopvol signaal af. "Ik kan wel zeggen dat we zoiets nog nooit hebben gezien. Dit is nogal heftig", wordt hij geciteerd door Tipsbladet. "Sinds we maandag zijn aangekomen, hebben we alweer vijf spelers naar huis moeten sturen. Bij één van hen lag de knie er eigenlijk volledig uit." Daarmee doelt hij op Dolberg.
Volgens Tipsbladet moeten de woorden van de bondscoach niet letterlijk genomen worden, maar geeft het wel een verontrustend signaal af over de situatie van Dolberg. Ajax kon het Deense medium geen update geven. "We hebben niets toe te voegen over de knie van Kasper. Zodra hij – en wij – informatie over zijn blessure willen delen, zullen we dat via onze website doen."
Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"
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