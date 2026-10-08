'Ajax moet vrezen voor winters miljoenenbod op Aaron Bouwman'
Aaron Bouwman staat nadrukkelijk in de belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League. Nadat eerder al bekend werd dat Newcastle United de negentienjarige verdediger van Ajax volgt, zouden nu ook Everton en Brighton & Hove Albion interesse hebben.
Dat meldt transferjournalist Ekrem Konur op X. Daarmee lijkt de belangstelling voor Bouwman vanuit Engeland snel toe te nemen. Een transfer in de winterse transferperiode wordt zelfs niet uitgesloten.
Bouwman beschikt naast de Nederlandse ook over de Engelse nationaliteit. Zijn moeder is in Engeland geboren, waardoor de verdediger ook een Brits paspoort heeft. Dat kan een eventuele overstap naar een Premier League-club vergemakkelijken.
Newcastle United werd enkele dagen geleden al genoemd als geïnteresseerde partij. Daar zijn Everton en Brighton nu dus bijgekomen. Volgens Konur behoort een bod vanuit Engeland komende winter tot de mogelijkheden. Daarmee kan Ajax al op korte termijn voor een belangrijke keuze komen te staan rond de toekomst van de jonge verdediger.
Bouwman lijkt er in ieder geval goed op te staan in Engeland. Met drie Premier League-clubs die inmiddels aan hem worden gelinkt, neemt de buitenlandse belangstelling steeds concretere vormen aan.
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'Ajax moet vrezen voor winters miljoenenbod op Aaron Bouwman'
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