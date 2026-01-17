"Ajax moet werk maken van Wesley Sneijder en Frank de Boer"

Henk Spaan vindt dat Ajax werk moet maken van de komst van Wesley Sneijder en Frank de Boer. De sportjournalist en recensent van Het Parool ziet voor Sneijder een rol op het trainingsveld, terwijl hij De Boer geschikt acht voor een functie als talentontwikkelaar.

Spaan recenseert in Het Parool regelmatig spelers en coaches en was na de bekerblamage tegen AZ uitgesproken: "Een 8 voor Sneijder." Volgens hem moet Ajax de voormalig middenvelder een rol geven, niet in het management maar op het trainingsveld.

"Het lijkt me een goed idee om Sneijder in een trainingspak en op voetbalschoenen dagelijks op de velden van de toekomst bezig te laten zijn", aldus Spaan. "Dat is natuurlijk een omgeving waar oud-spelers nut kunnen hebben. Zie: Cocu bij PSV." Daarbij plaatst hij wel een kanttekening: "Reiken de ambities verder dan een veld vol jeugdspelers, is een beleefde afwijzing gewenst."

Ook Frank de Boer ziet Spaan graag terug bij Ajax. Eerdere pogingen liepen mis, wat hij "typisch Ajax" noemt. "Frank de Boer zou een uitstekende talentontwikkelaar zijn. Vraag het Veldman, Eriksen en Siem de Jong maar." Spaan hoopt dat de club het nu beter aanpakt en hem ruim op tijd benadert.