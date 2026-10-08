Ajax moet zich nu bewijzen: "Laten zien hoe sterk ze echt zijn"

Ajax staat volgens Lentin Goodijk voor een belangrijke fase van het seizoen. De Amsterdammers krijgen de komende weken een druk programma voorgeschoteld, waarin volgens de clubwatcher van Voetbal International duidelijk moet worden hoe sterk de selectie daadwerkelijk is.

In Rondje Eredivisie Extra wijst Matthijs Vegter op het programma dat Ajax te wachten staat. "Misschien toch ook wel een lastig programma voor Ajax de komende weken, met NEC thuis. NEC presteert natuurlijk niet zo goed, maar het is wel een kraker. In de Conference League staan wat lastige duels op het programma. FC Groningen-uit staat ook op de planning. Hoe zie jij de komende periode voor Ajax? Dit is toch wel een fase om te laten zien dat ze echt mee willen gaan doen om die titel." Goodijk is het daarmee eens en wijst vooral naar de breedte van de selectie. "Ja, dat denk ik zeker. We hebben de laatste jaren ook gezien dat de ploeg met de breedste selectie of de meeste opties in het team vaak aan het einde bovenaan staat. Daar heeft Ajax natuurlijk enorm in geïnvesteerd deze zomer. In spelers die er direct staan, maar ook op de bank, waar bijvoorbeeld zo'n Bissouma nog voor is gekomen. Dat ze kunnen variëren, dat ze kunnen rouleren."

Juist de komende weken moet blijken of die investering zich uitbetaalt. "Dat komt nu onder druk te staan de komende weken. Er staan heel wat wedstrijden op het programma. Maar ook bijvoorbeeld twee keer een Europese uitwedstrijd en dan drie dagen later ook een pittig duel in de Eredivisie, FC Groningen-uit en FC Twente-uit. Allebei na een Europese uitwedstrijd. Dan moet Ajax laten zien hoe sterk ze echt zijn in de breedte." Volgens Goodijk komt het daarbij goed uit dat enkele spelers de afgelopen weken extra tijd hebben gehad om fysiek stappen te zetten. "Dan valt het mee dat jongens als Adingra en Bissouma de afgelopen weken hebben kunnen gebruiken om een soort voorbereiding te draaien om fit te worden en aan te sluiten. Daar tegenover staan de blessure van Dolberg en Caio Henrique, die ook een blessure heeft opgelopen vlak voor de interlandbreak." De omstandigheden zijn volgens de Ajax-watcher nu in ieder geval duidelijk. "Maar iedereen is nu opgetraind, fit, iedereen heeft kunnen wennen aan Míchel. Nu is het de tijd om te presteren en te laten zien hoe sterk ze echt zijn."