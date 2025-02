Ajax moet Zinedine (10) laten stoppen met hooghouden: "Schande"

Tijmen van Wissing, die namens RTV Oost aanwezig was om het duel in de Johan Cruijff Arena te bekijken, spreekt van een 'schande' en baalt. "Begin dan wat later in de Johan Cruijff Arena. Zinedine is nog bezig met hooghouden (meer dan 2600) met een klein balletje. Maar hij moet stoppen, omdat het keurkorps moet beginnen", constateert de verslaggever.

De jeugdspelers van Ajax maken wel vaker indruk met hooghouden. In 2015 slaagde Silvano Vos er in om 3178 keer hoog te houden, terwijl Ilias El Azhari in 2022 op 3464 keer eindigde. Het oude record van Zinedine Chaiat stond op 2424 'kick-ups' in de Arena, maar hij moest in december 2024 ook vroegtijdig stoppen voor de bekerwedstrijd tegen Telstar.