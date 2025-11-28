Het laatste Ajax Nieuws
Ajax moet zondag tegen FC Groningen negatief clubrecord voorkomen
Fred Grim Foto: © BSR Agency
Ajax verkeert in dramatische vorm. De Amsterdammers kunnen zondag tegen FC Groningen een negatief clubrecord halen, weet Voetbal International.
Ajax liep afgelopen dinsdag tegen Benfica tegen de vierde opeenvolgende nederlaag aan. Daarvoor ging het mis tegen Galatasaray, FC Utrecht en Excelsior. Het zou zondag tegen FC Groningen de eerste keer in de clubgeschiedenis kunnen worden dat de Amsterdammers vijf opeenvolgende officiële wedstrijden verliezen. In 1964, 1980 en twee jaar geleden verloor Ajax vier wedstrijden achter elkaar.
Ajax en FC Groningen trappen zondagavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.
Laatste nieuws
Ajax moet zondag tegen FC Groningen negatief clubrecord voorkomen
"Patrick Kluivert was bij Ajax na vier wedstrijden al ontslagen"
Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"
'Ajax in gesprek met meerdere kandidaten naast Jordi Cruijff'
'Voormalig Ajacied Sven Mislintat in gesprek met nieuwe club'
Spaan: "Laat zien hoe slecht Ajax is in het beoordelen van talent"
Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"
Antony baart opzien tegen FC Utrecht: "De actie van een gek"
Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."
Ajax-middenvelder wint tweede maand op rij Goal of the Month
Meer nieuws
Sneijder tipt Ajax: "Dan is hij hartstikke welkom in Amsterdam"
Woerts kraakt huilverhaal over Eredivisie-rechten: "Dat is gelul"
Spaan kijkt naar Ajax: één zwaluw mag nog geen zomer betekenen"
FC Groningen kan toch over sterkhouder beschikken tegen Ajax
Derksen eerlijk over toekomst Ajax: "Geen geschikte directeur"
Studio Voetbal verdwijnt definitief van tv: "Dit komt hard aan"
Woerts fileert Ajax: "Maken er teringzooi van als clubbestuurder"
Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"
Rayane Bounida snel international? "Dat is voorlopig nog ver weg"
Van Gaal over mogelijk trainerschap: "Kan spanningen wel aan"
Ouder nieuws
'Itakura gooit knuppel in hoenderhok': "Ik ben niet blij..."
'Ajax na Cruijff nu met met Braziliaanse bekende in gesprek'
Van Rooij naar Ajax? "Hij lijkt de meeste geschikte persoon"
Derksen tipt alternatief voor Cruijff: "Aantoonbaar succesvol"
'Cruijff afgeraden bij Ajax': "Wacht eventjes en denk goed na"
Bounida krijgt opmerking na optreden bij Ajax: "Vlassig snorretje"
José Mourinho spijkerhard voor Ajax: "Sorry dat ik dit zeg..."
Rafael van der Vaart komt naar fanshop Ajax voor signeersessie
Forbs over pijnlijk Ajax-vertrek: "Pas daarna belde Alex Kroes"
Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"
Video’s
Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"
Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"
Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."
Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"
Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"
Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"
Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"
0 reacties