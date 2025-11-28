Scoren zonder Bal
"Patrick Kluivert was bij Ajax na vier wedstrijden al ontslagen"
Ajax moet zondag tegen FC Groningen negatief clubrecord voorkomen

Max
bron: Voetbal International
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax verkeert in dramatische vorm. De Amsterdammers kunnen zondag tegen FC Groningen een negatief clubrecord halen, weet Voetbal International

Ajax liep afgelopen dinsdag tegen Benfica tegen de vierde opeenvolgende nederlaag aan. Daarvoor ging het mis tegen Galatasaray, FC Utrecht en Excelsior. Het zou zondag tegen FC Groningen de eerste keer in de clubgeschiedenis kunnen worden dat de Amsterdammers vijf opeenvolgende officiële wedstrijden verliezen. In 1964, 1980 en twee jaar geleden verloor Ajax vier wedstrijden achter elkaar. 

Ajax en FC Groningen trappen zondagavond om 20.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

