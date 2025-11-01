'Ajax mogelijk bestraft door vuurwerk': "Idioten benadelen Ajax"

De Eredivisiewedstrijd Ajax - SC Heerenveen in de Johan Cruijff Arena werd zaterdagmiddag tijdelijk stilgelegd nadat er op de tribunes massaal vuurwerk werd afgestoken. Dit gebeurde als eerbetoon aan de overleden Patrick Overeem.

Vuurpijlen schoten door de Arena en de tribune achter het doel was volledig gehuld in rook en vuurwerk. Scheidsrechter Van der Laan stuurde de spelers al snel naar binnen. Na ongeveer een kwartier kon de wedstrijd worden hervat, die uiteindelijk in 1-1 eindigde.

Het incident leidde tot veel verontwaardiging onder voetbalfans. Velen vragen zich af hoe het kan dat er nog steeds zo vaak vuurwerk in stadions wordt meegenomen. Een fan zei: "Hoe kregen die Ajax-supporters trouwens zo’n gigantische hoeveelheid vuurwerk het stadion binnengesmokkeld…" Weer een ander reageerde: "Idioten hebben Ajax weer benadeeld. Volgende thuiswedstrijd vak leeg." Weer een ander op X: "Flesje water mag het stadion niet in, maar vuurwerk harde kern Ajax is blijkbaar geen probleem. Wat een gotspe."

Het opsteken van vuurwerk kan voor Ajax mogelijk gevolgen hebben. De club hangt een mogelijke straf boven het hoofd vanwege het gevaarlijke gedrag van supporters, zoals vaker voorkomt bij dit soort incidenten.