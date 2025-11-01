Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
'Ajax mogelijk bestraft door vuurwerk': "Idioten benadelen Ajax"

Arthur
Ajax - SC Heerenveen gestaakt door vuurwerk
Ajax - SC Heerenveen gestaakt door vuurwerk Foto: © Pro Shots

De Eredivisiewedstrijd Ajax - SC Heerenveen in de Johan Cruijff Arena werd zaterdagmiddag tijdelijk stilgelegd nadat er op de tribunes massaal vuurwerk werd afgestoken. Dit gebeurde als eerbetoon aan de overleden Patrick Overeem.

Vuurpijlen schoten door de Arena en de tribune achter het doel was volledig gehuld in rook en vuurwerk. Scheidsrechter Van der Laan stuurde de spelers al snel naar binnen. Na ongeveer een kwartier kon de wedstrijd worden hervat, die uiteindelijk in 1-1 eindigde.

Het incident leidde tot veel verontwaardiging onder voetbalfans. Velen vragen zich af hoe het kan dat er nog steeds zo vaak vuurwerk in stadions wordt meegenomen. Een fan zei: "Hoe kregen die Ajax-supporters trouwens zo’n gigantische hoeveelheid vuurwerk het stadion binnengesmokkeld…" Weer een ander reageerde: "Idioten hebben Ajax weer benadeeld. Volgende thuiswedstrijd vak leeg." Weer een ander op X: "Flesje water mag het stadion niet in, maar vuurwerk harde kern Ajax is blijkbaar geen probleem. Wat een gotspe."

Het opsteken van vuurwerk kan voor Ajax mogelijk gevolgen hebben. De club hangt een mogelijke straf boven het hoofd vanwege het gevaarlijke gedrag van supporters, zoals vaker voorkomt bij dit soort incidenten.

John Heitinga

John Heitinga na gelijkspel: "Er was denk ik wel stabiliteit"

Mario Been

Been snapt er niks van in ArenA: "Zaten te schelden op de bank!"

Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

