'Ajax mogelijk niet op de markt voor nieuwe spits na Brobbey-exit'

Ajax richt zich voorlopig op middenveld. De prioriteit van de Amsterdammers ligt na een mogelijke verkoop van Brian Brobbey bij het aantrekken van een controlerende middenvelder, meldt Voetbal International . Een nieuwe spits staat momenteel niet bovenaan de lijst.

Brobbey staat in de belangstelling van clubs als VfB Stuttgart, AS Roma, Sunderland, diverse Saudische clubs en Stade Rennes. Laatstgenoemde heeft al een bod uitgebracht van iets minder dan 20 miljoen euro. Mocht hij vertrekken, gebruikt Ajax de opbrengst in eerste instantie voor een middenvelder.

Of er daarna ook een nieuwe spits komt, is nog onzeker. Ajax heeft wel opties in beeld, maar de keuze moet passen bij de clubstrategie. Als er geen nieuwe spits wordt aangetrokken, blijft Wout Weghorst eerste spits.

Achter Weghorst volgen Bertrand Traoré en de negentienjarige Don-Angelo Konadu. In de eerste twee Eredivisie-wedstrijden stond Weghorst in de punt van de aanval en scoorde twee keer tegen Telstar (2-0), terwijl het duel met Go Ahead Eagles in 2-2 eindigde.