Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax mogelijk niet op de markt voor nieuwe spits na Brobbey-exit'

Voetbal
Cherine Benjmil
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Ajax richt zich voorlopig op middenveld. De prioriteit van de Amsterdammers ligt na een mogelijke verkoop van Brian Brobbey bij het aantrekken van een controlerende middenvelder, meldt Voetbal International. Een nieuwe spits staat momenteel niet bovenaan de lijst.

Brobbey staat in de belangstelling van clubs als VfB Stuttgart, AS Roma, Sunderland, diverse Saudische clubs en Stade Rennes. Laatstgenoemde heeft al een bod uitgebracht van iets minder dan 20 miljoen euro. Mocht hij vertrekken, gebruikt Ajax de opbrengst in eerste instantie voor een middenvelder.

Of er daarna ook een nieuwe spits komt, is nog onzeker. Ajax heeft wel opties in beeld, maar de keuze moet passen bij de clubstrategie. Als er geen nieuwe spits wordt aangetrokken, blijft Wout Weghorst eerste spits.

Achter Weghorst volgen Bertrand Traoré en de negentienjarige Don-Angelo Konadu. In de eerste twee Eredivisie-wedstrijden stond Weghorst in de punt van de aanval en scoorde twee keer tegen Telstar (2-0), terwijl het duel met Go Ahead Eagles in 2-2 eindigde.

Hakim Ziyech

'Ziyech-transfer in zicht: Turkse club wil zich snel versterken'

0
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como

'Ajax staat open voor een transfer, maar ontvangt geen biedingen'

0
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Brian Brobbey
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
