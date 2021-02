Geschreven door Kevin Ligtvoet 26 feb 2021 om 19:02

Daley Blind mist aankomende zondag mogelijk het duel met PSV, nadat hij met klachten uit het duel met Lille is gekomen. Erik ten Hag liet dit weten bij Ajax TV.

De verdediger mist mogelijk De Topper die Ajax een flinke duw richting de titel kan geven, net als Tagliafico en Mazraoui: “Als hij het niet haalt, dan hebben we wel een selectie die dat kan opvangen”, aldus Erik ten Hag tegenover Ajax TV.

Ten Hag moet het sowieso zonder de eerder genoemde Noussair Mazraoui doen, en achter Tagliafico’s naam staat een flink vraagteken. Alsnog heef de trainer vertrouwen: “We verheugen ons enorm op de wedstrijd tegen PSV. Het wordt weer een ongelooflijke clash en de wedstrijden volgen elkaar snel op. Daar houden we van. We moeten laten zien dat we er klaar voor zijn.”