'Ajax na Cruijff nu met met Braziliaanse bekende in gesprek'

Ajax kijkt breed rond voor de invulling van de functie van technisch directeur. Nu duidelijk is dat Alex Kroes de club gaat verlaten, zijn er gesprekken gevoerd met Jordi Cruijff, maar daar blijft het niet bij. Volgens De Telegraaf is Ajax namelijk ook in gesprek met Maxwell.

De krant meldt dat Cruijff nog altijd de beste papieren heeft om de nieuwe technisch directeur te worden. Na gesprekken in Barcelona denkt hij na over zijn toekomst en staat hij open voor een rol in Amsterdam. Toch richt Ajax zich niet uitsluitend op hem. Daarom zijn er ook gesprekken gevoerd met Maxwell. De 44-jarige oud-Ajacied werd woensdag in Amsterdam gezien en heeft inmiddels twee gesprekken met de club achter de rug.

Maxwell speelde tussen 2001 en 2005 in het wit-rood-wit en vervolgde daarna zijn loopbaan bij Internazionale, FC Barcelona en Paris Saint-Germain. Na zijn spelerscarrière werkte hij tussen 2017 en 2019 als 'assistent technisch directeur' bij PSG. Bij De Telegraaf bestaan echter twijfels over een mogelijke samenwerking met Maxwell vanwege zijn verleden als spelersmakelaar. Volgens de ochtendkrant is het 'vragen om problemen' om na het aandeelfiasco rondom Kroes opnieuw iemand aan te stellen die verbonden is aan een makelaarskantoor.