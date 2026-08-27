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Ajax naar de Conference League na doelpuntrijke zege op FC Sion

Joram
Tolu Arokodare na zijn goal voor Ajax
Tolu Arokodare na zijn goal voor Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich donderdagavond overtuigend geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers versloegen FC Sion in de Johan Cruijff ArenA met 5-3, nadat vorige week in Zwitserland al met 2-4 was gewonnen.

Míchel koos voor Tolu Arokodare in de spits en liet Marcos Leonardo op de bank beginnen. Binnen een minuut zorgde Youri Baas voor de 1-0, maar Sion draaide het duel vervolgens om. Winsley Boteli maakte de 1-1 en profiteerde daarna van een fout van Marc-André ter Stegen: 1-2.

Ajax herstelde zich nog voor rust. Davy Klaassen maakte de gelijkmaker, waarna Arokodare de thuisploeg opnieuw op voorsprong zette. Na de pauze nam Ajax definitief afstand. Tolu Arokodare maakte op aangeven van Abdellah Ouazane de 4-2, waarna Oliver Edvardsen na een fraaie aanval via Arokodare, Julian Brandt en Caio Henrique voor de 5-2 zorgde.

Sion maakte via Boteli nog de 5-3, maar verder kwam de Zwitserse ploeg niet. Marcos Leonardo kreeg in de slotfase nog kansen op zijn eerste treffer voor Ajax, maar wist het net niet te vinden. De Amsterdammers plaatsen zich daardoor met een ruime totaalscore voor de competitieronde van de Conference League. Vrijdag is de loting. 

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