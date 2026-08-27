Ajax naar de Conference League na doelpuntrijke zege op FC Sion
Ajax heeft zich donderdagavond overtuigend geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers versloegen FC Sion in de Johan Cruijff ArenA met 5-3, nadat vorige week in Zwitserland al met 2-4 was gewonnen.
Míchel koos voor Tolu Arokodare in de spits en liet Marcos Leonardo op de bank beginnen. Binnen een minuut zorgde Youri Baas voor de 1-0, maar Sion draaide het duel vervolgens om. Winsley Boteli maakte de 1-1 en profiteerde daarna van een fout van Marc-André ter Stegen: 1-2.
Ajax herstelde zich nog voor rust. Davy Klaassen maakte de gelijkmaker, waarna Arokodare de thuisploeg opnieuw op voorsprong zette. Na de pauze nam Ajax definitief afstand. Tolu Arokodare maakte op aangeven van Abdellah Ouazane de 4-2, waarna Oliver Edvardsen na een fraaie aanval via Arokodare, Julian Brandt en Caio Henrique voor de 5-2 zorgde.
Sion maakte via Boteli nog de 5-3, maar verder kwam de Zwitserse ploeg niet. Marcos Leonardo kreeg in de slotfase nog kansen op zijn eerste treffer voor Ajax, maar wist het net niet te vinden. De Amsterdammers plaatsen zich daardoor met een ruime totaalscore voor de competitieronde van de Conference League. Vrijdag is de loting.
Míchel neemt Ajacied direct na eindsignaal apart: "Zit niet goed"
Ajax naar de Conference League na doelpuntrijke zege op FC Sion
Van der Vaart prijst Berghuis na verhalen van zoon: "Fantastisch"
Kieft lyrisch over Ajax-aanwinst: "Zó, die jongen is echt goed"
Telegraaf onthult transfersom Tsygankov, miljoenen onder marktwaarde
Opstelling Ajax bekend: Tolu maakt basisdebuut tegen FC Sion
'Ajax-doelman kan vertrekken: KKD-club meldt zich in Amsterdam'
Wouter Goes houdt de deur open naar Ajax: "Zeg nooit nooit..."
'Ajax heeft opvallende transfervrije middenvelder op de radar'
Míchel moet puzzelen voor Sion-return: drie Ajacieden ontbreken
'Janse mogelijk naar Eredivisionist': "Hele interessante optie"
OFFICIEEL | Ajax-verdediger maakt definitieve overstap naar België
'Turkse club lijkt af te haken in strijd om gewilde Noa Lang'
OFFICIEEL | Ajax presenteert volgende zomeraanwinst Tsygankov
Derksen haalt uit naar oud-Ajacied: "Waarom halen ze hem in huis?"
Ajax ontvangt FC Sion: duel weer 'gewoon' gratis te bekijken
Míchel Sánchez hint op meer versterking: "Zijn we naar op zoek"
Van Gangelen onthult: "Hij is gescout en afgetest door Ajax"
'Ajacied in Italiaanse media gelinkt aan stap naar Bologna'
'Vertrekkende Ajacied al gespot op trainingsveld nieuwe club'
'Minister wil ander beleid uitsupporters': "Kan natuurlijk niet!"
Ajax krijgt transferadvies: "Nu pakken, volgend jaar ben je te laat"
Ajax Vrouwen verliest en heeft in return zware klus te klaren
Xavi looft Ajax-legende: "Dat was heel belangrijk voor mij..."
BREAKING | Ajax en Tsygankov akkoord, transfersom al uitgelekt'
'Ajax komt in actie en wil aanvoerder van nationale ploeg Mali halen'
'Ajax verliest talentvolle en geliefde trainer aan Al Qadsiah'
Klaassen over 'gespeeld duel': "If we really fuck it up..."
Míchel brengt slecht nieuws omtrent blessure: "Weten niet wanneer"
Van der Gijp kraakt Ajax-man: "Dan kom je bij hem. Dat is toch gek"