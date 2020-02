Geschreven door Jelmer Jager 12 feb 2020 om 22:02

Ajax heeft de halve finale van de KNVB Beker bereikt. In Arnhem werd er vrij gemakkelijk met 0-3 gewonnen van Vitesse. De mooiste momenten vonden plaats in de tweede helft toen zowel Daley Blind als Hakim Ziyech hun rentree mochten maken.

Nadat afgelopen zondag de wedstrijd van Ajax vanwege storm Caira niet door ging, stond er voor Ajax woensdagavond eindelijk weer een wedstrijd op het programma. In de kwartfinale van de beker gingen de Ajacieden op bezoek bij Vitesse. Erik ten Hag kon weer beschikken over Daley Blind en Hakim Ziyech. Beide spelers keerden terug in de wedstrijdselectie. Door het wegvallen van Veltman leek Schuurs zijn kans te kunnen pakken, maar de Limburger bleef met knieklachten achter in Amsterdam. In de achterhoede van de basisopstelling was er daarom plaats voor Dest, Álvarez, Martínez en Tagliafico. Onana, Eiting, Gravenberch, Van de Beek, Babel, Tadic en Traoré complementeerden de basisformatie.

Wervelende start

Ajax dook in de eerste 20 seconden twee keer op voor de neus van Pasveer. Kansen waren er voor Babel en Traoré. In de counter werd Vitesse direct gevaarlijk. En de klok had nauwelijks de 35 seconden aangetikt. De gevaarlijke aanvallen volgden elkaar aan beide kanten in rap tempo op. Na een kleine tien minuten spelen kwam er een einde aan het wervelende begin. Ajax had uiteraard de bal en ging op zoek naar een opening op het hobbelige veld in het Gelredome. Een aantal keer wisten de Ajacieden elkaar prima te vinden alleen kwam het rond de zestien tegen een geel-zwarte muur te staan. Na die openingsfase bleven kansen uit. In de 30e minuut snelde Babel gemakkelijk langs zijn man. De voorzet van de aanvaller werd net voordat Traoré er bij kwam verwerkt tot corner, die vervolgens niks opleverde. Bij de eerst volgende kans was wél raak voor Ajax. Na een ingooi van Vitesse kwam de bal via Tadic bij Van de Beek terecht. De middenvelder zette samen met Traoré een aanval op. De spits bleef heel sterk aan de bal en gaf de bal terug aan Van de Beek, die vervolgens weer de Burkinees lanceerde. Na een goede voorzet kon Babel rustig de bal binnen tikken: 0-1! Vitesse werd vlak voor rust nog dreigend door balverlies van Ajax. Twee keer werd er ruim over gekopt en een keer werd er een schot geblokt.

Rentree Blind & Ziyech

Ook in de tweede helft waren er direct kans, alleen dit keer niet zo groot als in de eerste seconden van de wedstrijd. Eén kopballetje voor Vitesse en aan de andere kant kon Traoré net niet vol uithalen. Een slordige fase volgde waarin beide ploegen balverlies leden. Ajax hield in de periode die volgde veel balbezit, maar stuitte weer op de geel-zwarte muur rond de zestien. En omdat ook Ajax zo nu en dan slordig was in de opbouw, bleef het uitkijken voor een gevaarlijke counter van Vitesse. En die kwam er dik een kwartier voor tijd. Vitesse leek er gevaarlijk uit te komen, maar Martínez en Tagliafico verdedigden uiteindelijk goed. Een paar minuten later kwam – voor Ajax – het mooiste moment van de tweede helft tot dusver. Daley Blind trok zijn trainingsjack uit en maakte hij zich klaar voor een invalbeurt. Op hetzelfde moment speelde Ajax zich schitterend door de verdediging van Vitesse heen. Na een voorzet van Tagliafico stapte Van de Beek bewust over de bal heen en schoot Gravenberch goed raak: 0-2! De doelpuntenmaker werd direct gewisseld voor Blind. Een prachtig moment voor de Ajacied, die weer zijn eerste minuten mocht maken sinds november. Niet veel later maakte ook Hakim Ziyech zijn rentree! De spelmaker gaf direct een schitterende bal op Babel, die wat worstelde met de bal en daardoor niet goed kon schieten. In de nog lopende werd er hands gemaakt en daar werd na een paar minuten (vrij onverwachts) nog voor ge-VARd. Een terechte penalty werd keurig binnen geschoten door Tadic: 0-3! In alle ophef rond het VAR-moment kreeg Matavz zijn tweede gele kaart wegens protesteren. Vlak voor tijd raakte de ingevallen Huntelaar nog de paal na een goede steekbal van Ziyech.

Al met al was het dus een vrij gemakkelijke avond voor Ajax. De Amsterdammers plaatsten zich niet alleen voor de halve finale van de KNVB Beker, maar zagen ook Daley Blind en Hakim Ziyech hun rentree maken!