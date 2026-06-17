Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax naar Servië of Hongarije in 2e voorronde Conference League

Niek
Ajax-supporters aan het zingen in een Europese uitwedstrijd
Ajax-supporters aan het zingen in een Europese uitwedstrijd Foto: © Pro Shots

Ajax heeft woensdagmiddag te horen gekregen wie de tegenstander gaat worden in de tweede voorronde van de Conference League. De club uit Amsterdam had een geplaatste status en werd bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de verliezer van het duel tussen Vojvodina en Ferencvaros. 

De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 23 en donderdag 30 juli. De ploeg van de nieuwe Spaanse trainer Michel begint met een uitwedstrijd. Saillant detail: FC Twente neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen de winnaar van het tweeluik. De Tukkers beginnen met een thuiswedstrijd en zullen voor de return dus naar Servië of Hongarije moeten reizen. 

Ajax had aanvankelijk zeven mogelijke tegenstanders na de voorloting. GAIS Göteburg (Zweden), Shelbourne FC (Ierland), KF Dugakjini (Kosovo), Vikingur (Faeröer) of Stjarnan (IJsland) werden echter aan andere clubs gekoppeld. FK Vojvodina of Ferencvaros lijkt op papier dan een relatief lastige loting voor de Nederlandse topclub.  

FK Vojvodina en Ferencváros treffen elkaar eerst nog in de eerste voorronde van de Europa League. Op donderdag 9 juli is de heenwedstrijd in Servië, terwijl de return in Hongarije gepland staat op donderdag 16 juli. 

Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Telegraaf: 'Kasper Dolberg vertrekt mogelijk naar Deense topclub'

0
Lamine Yamal in het shirt van Spanje

"Lamine Yamal viel voor mij in het niet bij Van Axel Dongen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Telegraaf: 'Kasper Dolberg vertrekt mogelijk naar Deense topclub'

Ajax naar Servië of Hongarije in 2e voorronde Conference League

"Lamine Yamal viel voor mij in het niet bij Van Axel Dongen"

Henderson: "Moeilijk om te lezen wat over hem geschreven wordt"

Mika Godts geeft duidelijk signaal af: "Daar ligt de focus op"

Berghuis heeft dubbel gevoel bij NOS-grap: "Ik weet hoe dat is"

Ajax komt met informatie over Open Dag: "Gratis tickets nodig"

Ajax kent 5 mogelijke tegenstanders in voorronde Conference League
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws