Ajax naar Servië of Hongarije in 2e voorronde Conference League

Ajax heeft woensdagmiddag te horen gekregen wie de tegenstander gaat worden in de tweede voorronde van de Conference League. De club uit Amsterdam had een geplaatste status en werd bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de verliezer van het duel tussen Vojvodina en Ferencvaros.

De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 23 en donderdag 30 juli. De ploeg van de nieuwe Spaanse trainer Michel begint met een uitwedstrijd. Saillant detail: FC Twente neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen de winnaar van het tweeluik. De Tukkers beginnen met een thuiswedstrijd en zullen voor de return dus naar Servië of Hongarije moeten reizen.

Ajax had aanvankelijk zeven mogelijke tegenstanders na de voorloting. GAIS Göteburg (Zweden), Shelbourne FC (Ierland), KF Dugakjini (Kosovo), Vikingur (Faeröer) of Stjarnan (IJsland) werden echter aan andere clubs gekoppeld. FK Vojvodina of Ferencvaros lijkt op papier dan een relatief lastige loting voor de Nederlandse topclub.