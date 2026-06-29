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'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'

Max
bron: Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Tjark Ernst
Tjark Ernst Foto: © Pro Shots

Ajax is druk op zoek naar een nieuwe doelman. Naast Marc-André ter Stegen zou ook Tjark Ernst van Hertha BSC in beeld zijn in Amsterdam.

Ajax wordt al een tijdje gelinkt aan de Duitse doelman van FC Barcelona en zou al dicht bij de handtekening van de international zijn. Ondertussen is ook Ernst in beeld in Amsterdam, zo meldt de Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

De 23-jarige doelman van Hertha staat ook op de radar bij VfL Wolfsburg en Celtic. De Duitse club zou de beste papieren hebben om de goalie over te nemen. Of Ernst in beeld blijft als Ajax zich versterkt heeft met Ter Stegen is niet bekend. 

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