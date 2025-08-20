'Ajax nadert akkoord over transfer Brobbey: vraagprijs bekend'

De onderhandelingen tussen Stade Rennes en Ajax over de transfersom van Brian Brobbey zijn momenteel bezig. Bronnen rondom de Franse club meldden aan De Telegraaf dat een akkoord niet meer ver weg is.

Ajax wil, inclusief bonussen, 25 miljoen euro én een percentage bij doorverkoop vangen voor de sterke spits. Een akkoord over zijn overname lijkt momenteel dichtbij. De vraag is of Brobbey het zelf ziet zitten om naar Rennes te gaan. Vanuit de Bundesliga en Serie A is er ook interesse in de aanvaller. Brobbey zelf heeft geen haast bij een transfer.

Een transfer van Brobbey zou Ajax behoorlijk kunnen helpen. De Amsterdammers zoeken nog altijd een verdedigende middenvelder en moeten het met beperkte middelen stellen, een deal betreffende Brobbey kan daardoor wat lucht geven.