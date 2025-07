'Ajax nadert akkoord met Tsjechische club over komst doelman'

Ajax en Sparta Praag zijn al even in onderhandeling over de negentienjarige doelman en inmiddels lijkt er een akkoord aanstaande. De Amsterdammers gaan naar verluidt rond de twee miljoen euro neerleggen voor Heerkens, die al zijn hele leven in Tsjechië voetbalt.

Met Heerkens zelf was Ajax al enige tijd rond over een contract tot medio 2030. Meerdere clubs hadden zich in Praag gemeld voor de doelman van Oranje Onder 19, maar die liet weten zijn zinnen op een transfer naar Amsterdam te hebben gezet. De bedoeling is dat hij komend seizoen stand-in achter de gehuurde Vitezslav Jaros wordt en op termijn eerste doelman moet worden.