Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax nadert akkoord over contractverlenging met groot talent'
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis Foto: © BSR Agency
De verwachting is dat Aaron Bouwman binnenkort zijn contract gaat verlengen bij Ajax. Dat meldt het Algemeen Dagblad zondag.
Bouwman kende een goede voorbereiding onder John Heitinga, maar verdween daarna even naar de achtergrond. De laatste wedstrijden doet interim Fred Grim weer een beroep op de achttienjarige verdediger. Ajax heeft grote verwachtingen van Bouwman, die vorig jaar al op de radar van meerdere Europese topclubs stond. De Amsterdammers hopen over een paar jaar tientallen miljoenen te vangen voor het jeugdproduct.
Zijn contract loopt nog tot medio 2027, maar Ajax en Bouwman stevenen af op een contractverlenging voor meerdere jaren. Volgens het Algemeen Dagblad wordt er spoedig witte rook verwacht.
