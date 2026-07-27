Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax nadert akkoord over komst van spits met miljoenenwaarde'

Max
bron: Fabrizio Romano
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Ajax en Wolverhampton Wanderers zijn bijna akkoord over de transfer van spits Tolu Arokodare. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano maandagmiddag.

Ajax werd al even gelinkt aan Arokodare, maar de komst van de spits leek een lastig verhaal te worden. Maandag meldt Romano echter dat het er goed uitziet voor de Amsterdammers. Ajax zou een akkoord naderen met zijn club Wolverhampton Wanderers.

De 25-jarige centrumspits moet voor één seizoen gehuurd worden mét een optionele optie tot koop van 22 miljoen euro. De deal is nog niet helemaal rond, maar Arokodare geldt volgens Romano op dit moment als prioriteit. Alleen de laatste details moeten nog afgerond worden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Arokodare maakte een jaar geleden voor 26 miljoen euro de overstap van KRC Genk naar Wolverhampton Wanderers. In 38 wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en twee assists. Het was wel een teleurstellend seizoen voor Wolves en Arokodare; de club eindigde kansloos onderaan de Premier League. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"

0
Jordi Cruijff

'Ajax gelinkt aan jonge vleugelaanvaller van Sporting Portugal'

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws