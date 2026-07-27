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Ajax transfers & geruchten

'Ajax nadert akkoord over komst van spits met miljoenenwaarde'

Max
bron: Fabrizio Romano
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Ajax en Wolverhampton Wanderers zijn bijna akkoord over de transfer van spits Tolu Arokodare. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano maandagmiddag.

Ajax werd al even gelinkt aan Arokodare, maar de komst van de spits leek een lastig verhaal te worden. Maandag meldt Romano echter dat het er goed uitziet voor de Amsterdammers. Ajax zou een akkoord naderen met zijn club Wolverhampton Wanderers.

De 25-jarige centrumspits moet voor één seizoen gehuurd worden mét een optionele optie tot koop van 22 miljoen euro. De deal is nog niet helemaal rond, maar Arokodare geldt volgens Romano op dit moment als prioriteit. Alleen de laatste details moeten nog afgerond worden.

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Arokodare maakte een jaar geleden voor 26 miljoen euro de overstap van KRC Genk naar Wolverhampton Wanderers. In 38 wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en twee assists. Het was wel een teleurstellend seizoen voor Wolves en Arokodare; de club eindigde kansloos onderaan de Premier League. 

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