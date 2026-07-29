'Ajax nadert akkoord over verkoop en casht vier miljoen euro'
Kian Fitz-Jim staat voor een vertrek bij Ajax. De Amsterdammers zijn dicht bij een akkoord met Torino over de transfer van de 23-jarige middenvelder, zo melden de Italiaanse transferjournalisten Gianluca Di Marzio en Nicolò Schira.
Torino toonde eerder al interesse in Fitz-Jim en lijkt nu door te pakken. Volgens Di Marzio zijn de gesprekken tussen beide clubs inmiddels in een vergevorderd stadium. De Italiaanse club wil de middenvelder snel aan de selectie toevoegen.
Schira meldt dat Torino een contract tot de zomer van 2030 klaar heeft liggen voor Fitz-Jim. De transfer zou Ajax naar verluidt ongeveer vier miljoen euro opleveren. De middenvelder ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2027.
Fitz-Jim maakte in 2019 de overstap van de jeugdopleiding van AZ naar Ajax. Begin 2023 volgde zijn debuut in het eerste elftal. Na een verhuurperiode bij Excelsior keerde hij terug bij de hoofdmacht van Ajax, maar een vaste basisplaats wist hij niet af te dwingen.
De middenvelder kende bovendien een ongelukkige voorbereiding op het nieuwe seizoen. Door een schouderblessure miste hij een groot deel van de voorbereiding, al maakte hij tegen Burnley zijn eerste speelminuten.
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