'Ajax nadert akkoord over verkoop en casht vier miljoen euro'

Kian Fitz-Jim staat voor een vertrek bij Ajax. De Amsterdammers zijn dicht bij een akkoord met Torino over de transfer van de 23-jarige middenvelder, zo melden de Italiaanse transferjournalisten Gianluca Di Marzio en Nicolò Schira.

Torino toonde eerder al interesse in Fitz-Jim en lijkt nu door te pakken. Volgens Di Marzio zijn de gesprekken tussen beide clubs inmiddels in een vergevorderd stadium. De Italiaanse club wil de middenvelder snel aan de selectie toevoegen.

Schira meldt dat Torino een contract tot de zomer van 2030 klaar heeft liggen voor Fitz-Jim. De transfer zou Ajax naar verluidt ongeveer vier miljoen euro opleveren. De middenvelder ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2027.