Ajax? Nee, andere club hoort volgens datamodellen op plek 3 te staan

Ajax staat momenteel derde in de Eredivisie. Bart Frouws van Voetbal International dook in de datamodellen en zocht uit of dat terecht is.

De modellen zijn het er in ieder geval over eens dat Feyenoord de terechte nummer 1 is en PSV de terechte nummer 2. Ajax, dat in realiteit derde staat, zou echter geen derde moeten staan. Op die plek zou FC Twente recht hebben.

Die club staat momenteel zevende. Volgens de data zou Ajax 15 punten moeten hebben waar het er 16 heeft. FC Twente zou op 15,7 punten uitkomen. De realiteit voor de Tukkers is echter dat zij pas op 13 punten staan.