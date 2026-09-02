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'Ajax neemt afscheid van aanvaller: contract per direct ontbonden'

Amber
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Amourricho van Axel Dongen vertrekt per direct bij Ajax. De Amsterdammers hebben het contract van de 21-jarige linksbuiten in goed overleg ontbonden, meldt De Telegraaf. Van Axel Dongen lag oorspronkelijk nog tot medio 2027 vast.

Door de contractontbinding is de aanvaller nu transfervrij en kan hij rustig op zoek naar een nieuwe club. Daarmee komt er na dertien jaar een einde aan zijn periode bij Ajax.

Van Axel Dongen werd in 2013 door de Amsterdammers opgepikt bij OSV. De in Almere geboren buitenspeler doorliep vervolgens vrijwel de volledige jeugdopleiding van Ajax en gold jarenlang als een groot talent. Zijn ontwikkeling werd echter meerdere keren afgeremd door blessureleed. De fysieke problemen waren op een gegeven moment zelfs zo zwaar dat Van Axel Dongen overwoog om volledig te stoppen met voetballen.

Hij besloot uiteindelijk door te zetten en bleef proberen om door te breken. Afgelopen zomer koos Ajax voor een verhuurperiode bij SC Heerenveen, waar Van Axel Dongen nieuwe speelminuten moest maken.

Ook dat avontuur verliep door blessures niet zoals gehoopt. De enkelvoudig international van Oranje Onder-18 kwam in Friesland tot negen officiële wedstrijden. Daarin maakte hij één doelpunt, tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Momenteel zit Van Axel Dongen opnieuw in de lappenmand. De aanvaller kampt met een bovenbeenblessure. Desondanks kan hij door de contractontbinding vanaf nu zelf op zoek naar een nieuwe werkgever.

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