Ajax neemt afscheid van Gorter: keeper vertrekt naar landskampioen

Ajax heeft per direct afscheid genomen van doelman Jay Gorter, zo maakt de club bekend. De 25-jarige keeper vervolgt zijn loopbaan bij Pafos FC, de kampioen van Cyprus. Gorter heeft in het zuiden van Europa een contract voor drie seizoenen getekend.

De Amsterdammers maken geen details bekend over de financiële afspraken, maar volgens berichten ontvangt Ajax geen transfersom voor Gorter. Wel is er een doorverkooppercentage bedongen. De doelman had nog een contract tot medio 2025. Gorter werd vier jaar geleden overgenomen van Go Ahead Eagles, waar hij destijds uitblonk in de Keuken Kampioen Divisie met een recordaantal clean sheets.

In Amsterdam wist Gorter nooit een vaste plek onder de lat te veroveren. Keepers als Rulli, Ramaj en Pasveer kregen de voorkeur. Hij kwam uiteindelijk tot zestien officiële duels in Ajax 1. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd hij, samen met andere overbodige spelers, buiten de selectie gehouden.

Bij Pafos FC wacht Gorter direct een interessante uitdaging. De Cypriotische landskampioen treedt dinsdag aan in de voorronde van de Champions League tegen Maccabi Tel Aviv. Het belooft een kans te worden voor Gorter om zijn carrière opnieuw op de rit te krijgen.