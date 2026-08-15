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'Ajax neemt afscheid van Konadu en bespaart 700.000 euro salaris'

Joram
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © Pro Shots

Ajax maakt opnieuw werk van het terugbrengen van de selectie. Technisch directeur Jordi Cruijff ziet Don-Angelo Konadu op weg naar de uitgang: de twintigjarige aanvaller staat volgens De Telegraaf voor een tijdelijke overstap naar SK Lommel.

Met het vertrek van Konadu kan Ajax ongeveer 700.000 euro aan salariskosten schrappen. De spits, die volledig werd opgeleid door de Amsterdamse club na zijn jeugdperiode bij Zeeburgia, kwam tot dusver zeventien keer in actie voor het eerste elftal. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists.

Eerder werd al duidelijk dat Ahmetcan Kaplan definitief naar NEC vertrekt. De transfer van de verdediger levert Ajax naar verluidt 2,5 miljoen euro op, met bonussen kan dat bedrag oplopen tot 3 miljoen euro. Bovendien bespaart de club circa 1,3 miljoen euro op zijn salaris.

Daarmee heeft Ajax inmiddels ongeveer 2 miljoen euro aan jaarlijkse salariskosten weten te schrappen met de vertrekken van Konadu en Kaplan.

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