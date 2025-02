Ajax neemt afscheid van oudste supporter op 109-jarige leeftijd

Ajax heeft afscheid genomen van Tante Es, de oudste fan van de club, die op vrijdag op 109-jarige leeftijd overleed. De oudste inwoner van Amsterdam was meer dan een eeuw lang een trouwe aanhanger van Ajax en beleefde talloze kampioenschappen. Ze zou vandaag 110 jaar zijn geworden.

Op het officiële X-account van Ajax werd het verdrietige nieuws gedeeld: "Tante Es, de oudste fan van Ajax, is vrijdag op 109-jarige leeftijd overleden." De geliefde Amsterdamse was niet alleen een icoon binnen de club, maar ook een belangrijke persoonlijkheid in de stad. Ze maakte het volledige Ajax-tijdperk van succes mee.

In 2023 werd ze door Ajax uitgenodigd voor haar allereerste wedstrijd, een moment dat ze nooit zal vergeten. Haar passie voor de club kende geen grenzen, en haar overlijden is een verlies voor zowel Ajax als de stad Amsterdam.