'Ajax neemt afscheid van speler, koopoptie wordt niet gelicht'

Volgens de Portugese sportkrant Record keert Matheus deze zomer terug naar Braga, al lijkt het verblijf in Portugal van korte duur. De Braziliaanse sluitpost staat in de belangstelling van meerdere clubs uit zijn thuisland, waarbij met name Grêmio concrete interesse toont. Hoewel Matheus een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract heeft, wordt verwacht dat Braga bereid is voor een lager bedrag te onderhandelen.

Matheus kwam tot negen wedstrijden in de Eredivisie. Vooral in zijn eerste optredens maakte hij indruk met sterke reflexen en verzorgd spel in de opbouw. Toch kreeg hij ook kritiek, onder meer na een moment in de wedstrijd tegen Sparta. Daar pakte hij een terugspeelbal van Steven Berghuis op, wat leidde tot een indirecte vrije trap waaruit de 0-1 viel.

Met het vertrek van Matheus blijft Jay Gorter momenteel de enige doelman over uit de selectie van vorig seizoen. Remko Pasveer is nog altijd in afwachting van een contractverlenging; zijn huidige verbintenis loopt op 30 juni af. Bij Jong Ajax zijn Paul Reverson en Charlie Setford de andere keepers die onder contract staan.