Ajax neemt bijzonder besluit richting FC Twente: "Snap ik wel"

Normaal gesproken houdt Francesco Farioli vrijdagmiddag een perspraatje om vooruit te blikken op de wedstrijd van dat weekend. Zondag ontvangt Ajax in eigen huis FC Twente, maar zal er geen persconferentie gehouden worden. "Ik snap goed dat Ajax de persconferentie heeft gecanceld", vertelt Kraay jr. "Normaal hebben de topclubs op vrijdag altijd een persconferentie, maar dat Ajax hem er een keer uitgegooid heeft, snap ik wel."

De Amsterdammers maken een bewogen week door. Afgelopen woensdag werd er in extremis gelijkgespeeld tegen FC Groningen waardoor de koppositie officieel weer verloren is aan PSV. Zondag is de laatste speelronde in de Eredivisie. Ajax en FC Twente trappen om 14.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Ajax kan nog steeds kampioen worden, maar is afhankelijk van het resultaat van PSV bij Sparta Rotterdam.