'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'
Een opvallende claim uit Italië: Ajax zou contact hebben gezocht met Noa Lang. Dat schrijft Calciomercato.
Ajax lijkt op korte termijn afscheid te gaan nemen van smaakmaker Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller wordt serieus gelinkt aan Paris Saint-Germain en kan Ajax naar verluidt zo'n zestig miljoen euro opleveren.
Volgens Calciomercato-verslaggever William Lasalandra heeft de Nederlandse topclub al contact met Lang. De vleugelaanvaller maakte een jaar geleden de overstap van PSV naar Napoli, maar is nog niet gelukkig in Italië. Vorig seizoen werd hij al een halfjaar verhuurd aan Galatasaray en inmiddels zou hij al op de vertreklijst staan.
Napoli zou Lang al bij andere clubs hebben aangeboden en ook open staan voor een verhuur, mits daar een optie tot koop aan toegevoegd wordt. Hoe serieus de interesse van Ajax is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe Lang tegenover een terugkeer naar Amsterdam staat.
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare
Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"
'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'
'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'
Ajax oefent tegen FC Volendam: dit is de basisopstelling
Verweij ziet rol voor afgeschreven Ajacied: "Kan meer uit komen"
Ajax krijgt transferadvies: "Past perfect in het plaatje van Míchel"
Ronald de Boer lyrisch over aanstaande Ajax-transfer: "Was de beste"
'Ajax bereikt akkoord met FC Barcelona over talentvolle linksback'
'FC Barcelona kijkt naar Ajax-target door blessure Frenkie de Jong'
Opmerkelijk: 'Twee Engelse clubs krijgen kans om Godts-deal te kapen'
'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'
Enorme domper voor Ajax: Aanvalster loopt zware knieblessure op
Ajax opgelet: deze vijf 'buitenkansjes' zijn gratis op te pikken
Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"
Wolves zorgt voor verbazing bij afscheid Arokodare: "Pure haat"
Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"
Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"
Zaakwaarnemer Godts bevestigt akkoord: "Mika wil naar Parijs"
'Ajax, PSV en drie andere clubs tonen interesse in AZ-goalgetter'
Peter Bosz sneert naar Ajax: "Dat mogen we onszelf kwalijk nemen"
Cryptische Instagram-update van Rayane Bounida trekt aandacht
Brandt geeft eerste interview als Ajacied: "Vanaf mei contact gehad"
Míchel vergeleken met Francesco Farioli: "Dat komt wel overeen"
'Napoli biedt Noa Lang aan; mogelijke opvolger van Mika Godts?'
'Mika Godts moet Ajax veel meer opleveren dan transfersom Saibari'
'Godts geeft groen licht voor transfer; Ajax vraagt dit bedrag'
Cruijff spreekt duidelijke taal over Godts: "We willen hem houden"
Ajax krijgt advies over opvolger Godts: "Haal Noa Lang of Kluivert"
Veltman gaat in op zijn toekomst: "Er is niks besproken met Ajax"