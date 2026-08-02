'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'

Een opvallende claim uit Italië: Ajax zou contact hebben gezocht met Noa Lang. Dat schrijft Calciomercato.

Ajax lijkt op korte termijn afscheid te gaan nemen van smaakmaker Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller wordt serieus gelinkt aan Paris Saint-Germain en kan Ajax naar verluidt zo'n zestig miljoen euro opleveren. Volgens Calciomercato-verslaggever William Lasalandra heeft de Nederlandse topclub al contact met Lang. De vleugelaanvaller maakte een jaar geleden de overstap van PSV naar Napoli, maar is nog niet gelukkig in Italië. Vorig seizoen werd hij al een halfjaar verhuurd aan Galatasaray en inmiddels zou hij al op de vertreklijst staan.

Napoli zou Lang al bij andere clubs hebben aangeboden en ook open staan voor een verhuur, mits daar een optie tot koop aan toegevoegd wordt. Hoe serieus de interesse van Ajax is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe Lang tegenover een terugkeer naar Amsterdam staat.