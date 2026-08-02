Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'

Max
bron: Calciomercato
Noa Lang
Noa Lang Foto: © MTB-Photo

Een opvallende claim uit Italië: Ajax zou contact hebben gezocht met Noa Lang. Dat schrijft Calciomercato

Ajax lijkt op korte termijn afscheid te gaan nemen van smaakmaker Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller wordt serieus gelinkt aan Paris Saint-Germain en kan Ajax naar verluidt zo'n zestig miljoen euro opleveren.

Volgens Calciomercato-verslaggever William Lasalandra heeft de Nederlandse topclub al contact met Lang. De vleugelaanvaller maakte een jaar geleden de overstap van PSV naar Napoli, maar is nog niet gelukkig in Italië. Vorig seizoen werd hij al een halfjaar verhuurd aan Galatasaray en inmiddels zou hij al op de vertreklijst staan.

Napoli zou Lang al bij andere clubs hebben aangeboden en ook open staan voor een verhuur, mits daar een optie tot koop aan toegevoegd wordt. Hoe serieus de interesse van Ajax is, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe Lang tegenover een terugkeer naar Amsterdam staat. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Leon ten Voorde

Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"

0
Míchel

Ajax krijgt transferadvies: "Past perfect in het plaatje van Míchel"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Noa Lang Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare

Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"

'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'

'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'

Ajax oefent tegen FC Volendam: dit is de basisopstelling

Verweij ziet rol voor afgeschreven Ajacied: "Kan meer uit komen"

Ajax krijgt transferadvies: "Past perfect in het plaatje van Míchel"

Ronald de Boer lyrisch over aanstaande Ajax-transfer: "Was de beste"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws