'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'
Ajax heeft volgens Italiaanse media interesse in Yann Sommer. De ervaren doelman is deze zomer transfervrij beschikbaar en zou in beeld zijn om volgend seizoen de eerste keeper van de Amsterdammers te worden.
Sommer neemt deze maand afscheid van Internazionale. De Italiaanse kampioen wilde graag met hem verder, maar zag voor de Zwitser vooral een rol als reservedoelman weggelegd. Daar voelde de 37-jarige keeper weinig voor, waardoor hij besloot op zoek te gaan naar een nieuwe club.
Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Ajax inmiddels contact opgenomen met Sommer. De club zou hem hebben laten weten dat hij een serieuze kandidaat is voor een basisplaats onder de lat in de Johan Cruijff ArenA.
Of het daadwerkelijk tot een overgang komt, moet nog blijken. De voormalig keeper van Bayern München en Borussia Mönchengladbach zal eerst moeten bepalen of een overstap naar de Eredivisie hem aanspreekt. Ondertussen wordt Ajax ook nog altijd genoemd als mogelijke bestemming voor Marc-André ter Stegen van FC Barcelona.
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