Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'

Joram
Yann Sommer
Yann Sommer Foto: © Pro Shots

Ajax heeft volgens Italiaanse media interesse in Yann Sommer. De ervaren doelman is deze zomer transfervrij beschikbaar en zou in beeld zijn om volgend seizoen de eerste keeper van de Amsterdammers te worden.

Sommer neemt deze maand afscheid van Internazionale. De Italiaanse kampioen wilde graag met hem verder, maar zag voor de Zwitser vooral een rol als reservedoelman weggelegd. Daar voelde de 37-jarige keeper weinig voor, waardoor hij besloot op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Ajax inmiddels contact opgenomen met Sommer. De club zou hem hebben laten weten dat hij een serieuze kandidaat is voor een basisplaats onder de lat in de Johan Cruijff ArenA.

Of het daadwerkelijk tot een overgang komt, moet nog blijken. De voormalig keeper van Bayern München en Borussia Mönchengladbach zal eerst moeten bepalen of een overstap naar de Eredivisie hem aanspreekt. Ondertussen wordt Ajax ook nog altijd genoemd als mogelijke bestemming voor Marc-André ter Stegen van FC Barcelona.

Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"

0
Wout Weghorst

'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"

'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'

'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'

Edson Álvarez in de basis bij Mexico? "Heeft veel concurrentie"

'Van der Gaag topkandidaat om trainer te worden in Portugal'

Van Marwijk waarschuwt Koeman: "Die zat bij Ajax op de bank"

"Best eigenaardig dat Dick Schreuder niet in beeld was bij Ajax"

Woerts kritisch: "Om Feyenoord een duwtje in het ravijn te geven"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws