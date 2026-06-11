'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'

Ajax heeft volgens Italiaanse media interesse in Yann Sommer. De ervaren doelman is deze zomer transfervrij beschikbaar en zou in beeld zijn om volgend seizoen de eerste keeper van de Amsterdammers te worden.

Sommer neemt deze maand afscheid van Internazionale. De Italiaanse kampioen wilde graag met hem verder, maar zag voor de Zwitser vooral een rol als reservedoelman weggelegd. Daar voelde de 37-jarige keeper weinig voor, waardoor hij besloot op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Ajax inmiddels contact opgenomen met Sommer. De club zou hem hebben laten weten dat hij een serieuze kandidaat is voor een basisplaats onder de lat in de Johan Cruijff ArenA.