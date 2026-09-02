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Ajax neemt definitief afscheid: contract aanvaller ontbonden

Amber
bron: Ajax
Amourricho van Axel Dongen
Amourricho van Axel Dongen Foto: © Pro Shots

Ajax en Amourricho van Axel Dongen gaan definitief uit elkaar. De Amsterdammers bevestigen via de officiële kanalen dat het contract van de 21-jarige vleugelaanvaller in goed overleg is beëindigd.

De verbintenis van Van Axel Dongen liep oorspronkelijk nog tot en met 30 juni 2027. Door de contractontbinding komt daar een jaar eerder een einde aan en kan de aanvaller transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

De Telegraaf meldde woensdagavond al dat beide partijen overeenstemming hadden bereikt over een voortijdig afscheid. Ajax heeft dat nieuws inmiddels zelf bevestigd. Van Axel Dongen maakte jarenlang deel uit van de Amsterdamse jeugdopleiding. Hij sloot zich in 2013 aan bij Ajax en werkte zich vervolgens door verschillende jeugdelftallen omhoog.

Op 15 december 2021 volgde zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Tijdens de bekerwedstrijd tegen BVV Barendrecht kreeg de buitenspeler zijn eerste minuten voor Ajax 1.

Een definitieve doorbraak bleef daarna uit. Van Axel Dongen kwam uiteindelijk tot acht officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax.

Nu komt er na dertien jaar een einde aan zijn periode in Amsterdam. Dankzij de ontbinding van zijn contract kan Van Axel Dongen zonder transfersom op zoek naar een nieuwe werkgever.

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