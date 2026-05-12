'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'

Lucas Jetten gaat Ajax deze zomer definitief verlaten. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. De 18-jarige vleugelverdediger vertrekt transfervrij, nadat hij met de Amsterdamse club geen akkoord heeft bereikt over een nieuw contract.

Jetten is inmiddels in gesprek met meerdere clubs uit binnen- en buitenland. Onder meer het gepromoveerde SC Cambuur zou concrete belangstelling tonen. De jeugdinternational was lange tijd in onderhandeling met Ajax over een contractverlenging, maar die gesprekken zijn inmiddels stukgelopen.

Daardoor is Jetten komende zomer zonder transfersom op te halen. Lucas Jetten, geboren in Zuid-Afrika en familie van premier Rob Jetten, speelde ruim tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax. In 2024 werd hij binnen de club nog uitgeroepen tot talent van het jaar. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam de vleugelverdediger al zestig keer in actie voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.