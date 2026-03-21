Ajax neemt flinke gok: "Dit is 100 procent Amsterdamse arrogantie"

Als de resultaten in het slot van de Eredivisie tegenvallen, dan zou Ajax zomaar eens een probleem kunnen hebben. Harry Styles speelt namelijk in de Johan Cruijff Arena in de periode dat de play-offs om Europees voetbal gespeeld moeten worden.

"Dat zou precies zijn tijdens de play-offs om Europees voetbal. Waar gaat Ajax dan spelen? In het stadion van AZ?" zegt radio-dj Dylan Boet schamper in Lifegoals. "Ze hebben dit jaren geleden ook al eens gehad", reageert Mark Schaaf, zelf Ajax-supporter. "Toen speelden de Toppers in de Arena en moest Ajax misschien ook de play-offs spelen. Toen was het ook een probleem, maar kon Ajax die play-offs ontlopen Dit is de arrogantie uit Amsterdam, zeg maar, die dan overwint."

"En ze hebben het stadion niet in eigen bezit, dus ze kunnen ook niet zeggen dat die optredens verschoven moeten worden", vervolgt Boet, die vervolgens vraagt of dit inderdaad echt arrogantie is van Ajax. "Honderd procent", antwoordt Schaaf. "Tuurlijk. Als Ajax zijnde mag je er toch ook wel vanuit gaan dat je altijd bij de eerste vier eindigt?"

